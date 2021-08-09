الوزير الأول يحضر رسميا نهائي كأس الرابطة

أعلنت مصالح الوزارة الأولى أن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان سيحضر نهائي كأس الرابطة المُقرر غدا الثلاثاء.

وجاء في بيان مصالح الوزارة الأولى:“يشرف الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بحضور أعضاء الحكومة، مساء غد الثلاثاء 10 أوت 2021، بملعب 5 جويلية، على نهائي كأس الرابطة الذي سيجمع شبيبة القبائل مع نجم مقرة”.

وسيجمع نهائي كأس الرابطة التي عوضت كأس الجمهورية هذا الموسم نادي شبيبة القبائل بنادي نجم مقرة بداية من الساعة السابعة.