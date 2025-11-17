الوزير الأول يحلّ بوهران للإشراف على افتتاح الطبعة الأولى للأولمبياد الوطنية للمهن 2025

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، بولاية وهران للإشراف على مراسم افتتاح الطبعة الأولى للأولمبياد الوطنية للمهن، بالمركب الأولمبي ميلود هدفي.

وحسب بيانٍ لمصالح الوزير الأول، فإن فعاليات هذه التظاهرة تنظَّم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية من 17 إلى 21 نوفمبر.

وستشهد هذه الدورة مشاركة 550 متنافسًا تأهّلوا إلى المرحلة الوطنية بعد اجتيازهم المنافسات المحلية والجهوية. يضيف المصدر ذاته.