الوزير الأول يحل بالنيجر في زيارة رسمية

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء. بجمهورية النيجر في زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين البلدين.

ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، عابد حلوز. المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وكان في استقبال الوزير الأول لدى وصوله إلى مطار ديوري حماني الدولي بالعاصمة نيامي، الوزير الأول لجمهورية النيجر. علي لمين زين مهمان، مرفوقًا بعدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين.

وأشار المصدر نفسه، أنه عقب الاستقبال، أجرى الوزير الأول ونظيره النيجري لقاءً ثنائيًا بالقاعة الشرفية للمطار. خصص لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أوسع. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

تدشين محطة توليد الكهرباء للتضامن “الجزائري-النيجري” بنيامي

وخلال هذه الزيارة سيشرف الوزير الأول، رفقة نظيره النيجري، على مراسم تدشين محطة توليد الكهرباء. للتضامن الجزائري–النيجري بغورو باندا بالعاصمة نيامي، بقدرة 40 ميغاواط. حيث سيتم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بهذا المشروع الطاقوي الاستراتيجي. الذي أُنجز كهبة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى جمهورية النيجر ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وفي إطار دعم جهود جمهورية النيجر الرامية إلى تعزيز قدراتها في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين خدمات التزويد بالكهرباء.

كما سيستقبل الوزير الأول، سيفي غريب، من قبل رئيس جمهورية النيجر، الفريق عبد الرحمن تياني.

وأكدت البيان نفسه، أن هذه الزيارة تؤكد مجددًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر والنيجر. والقائمة على مبادئ حسن الجوار والتضامن والاحترام المتبادل. كما تعكس الإرادة السياسية الراسخة. لقيادتي البلدين في بناء شراكة متجددة وفعالة تسهم في دعم التنمية. والاستقرار وتعزيز التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية، وتجسد الحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون. الثنائي إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين.

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