الوزير الأول يحل بتونس غدا لإحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف

سيحل الوزير الأول، نذير العرباوي، غدا، بولاية الكاف التونسية، بتكليف من رئيس الجمهورية، حيث سيشرف مناصفة مع نظيره رئيس الحكومة التونسية، على مراسم إحياء الذكرى الـ67 لأحداث ساقية سيدي يوسف.

وستشكل هذه المناسبة فرصة لإستذكار التضحيات والتاريخ النضالي المشترك للشعبين الجزائري والتونسي ضد الاستعمار الفرنسي. من أجل استرجاع الحرية والكرامة.

فضلا عن إستعراض وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وفق الرؤية المشتركة لقائدي البلدين. الهادفة لتجسيد شراكة استراتيجية فاعلة بين البلدين.

وسيرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة. بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب.