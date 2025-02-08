الوزير الأول يحل بتونس للإشراف على إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف

حل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بولاية الكاف بالجمهورية التونسية للإشراف على مراسم إحياء الذكرى الـ 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

يشار أن الوزير الأول سيكون خلال هذه الزيارة، مرفوقا بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب.

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