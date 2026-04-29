الوزير الأول يحل بتيسمسيلت في زيارة عمل وتفقد

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، بولاية تيسمسيلت، في زيارة عمل وتفقد، يشرف خلالها على إطلاق مشروع وحدة إنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات “جنرال بلاستيك إنجاكشن” (GPI).

وحسب مصالح الوزير الأول، تندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية. إلى إعادة بعث المشاريع المصادرة وإدماجها ضمن الديناميكية الاقتصادية الوطنية. بما يكرّس مبدأ تثمين الأصول الإنتاجية وتحويلها إلى رافعة حقيقية للتنمية وخلق الثروة.

كما يأتي هذا المشروع ضمن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتشجيع تصنيع قطع غيار السيارات محليًا. باعتبارها ركيزة أساسية لبناء منظومة إنتاج متكاملة ومستدامة، بما يدعم تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية.

ومن المرتقب أن يتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات تتعلق بتطوير صناعة مكونات وقطع غيار السيارات. وتعزيز الشراكة الصناعية، ونقل التكنولوجيا، ودعم الإدماج المحلي.

يشار أن الوزير الأول خلال هذه الزيارة سيكون مرفوقا بكلّ من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. سعيد سعيود، ووزير الصناعة، يحيى بشير، إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور