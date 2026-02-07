الوزير الأول يحل بعنابة لمعاينة توسعة الميناء

حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بولاية عنابة في زيارة عمل وتفقد، خصّصت للوقوف على مدى تقدّم أشغال توسعة ميناء عنابة، ولاسيما إنجاز الرصيف المنجمي المندرج ضمن مشروع الفوسفات المدمج.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، رافق الوزير الأول في هذه الزيارة كلّ من وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود. ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. ووزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة تسريع وتيرة إنجاز الرصيف المنجمي ضمن مشروع توسعة ميناء عنابة، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في دعم سلسلة الفوسفات الوطنية. وتعزيز قدرة الميناء على استقبال الشحنات الكبرى وتحسين تدفق الصادرات نحو الأسواق العالمية.