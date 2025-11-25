الوزير الأول يحل بمصر

حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء بجمهورية مصر العربية. في زيارة رسمية في إطار انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون.

وكان في استقبال الوزير الأول لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي.

كما يأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المسداة خلال زيارة سيادته إلى مصر في أكتوبر من السنة الماضية. وتجاوبا مع حرصهما الأكيد على ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات. لاسيما ما تعلق منها بالمبادلات التجارية والاستثماريّة بين البلدين.

وستشهد هذه الدورة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي عديد مجالات التعاون. وترسم خارطة طريق لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.

كما يرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وفد وزاري رفيع المستوى يضم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود. وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، الصناعة، يحيى بشير، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد. وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي. و وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، أرحاب نسيمة.

