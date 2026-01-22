الوزير الأول يحل في قسنطينة للإشراف على مراسم الاحتفالية بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر

حل، اليوم الخميس، حلّ الوزير الأول، سيفي غريب، بولاية قسنطينة، للإشراف على مراسم الاحتفالية الخاصة بجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدِّر لسنة . المنظمة من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

وتندرج هذه الاحتفالية التي يشرف عليها الوزير الأول، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى ترقية الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات. وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير. وتحفيزهم على الارتقاء بأدائهم وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

