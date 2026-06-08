الوزير الأول يختتم زيارته إلى جمهورية تشاد

غادر الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين جمهورية تشاد، عقب زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

وكان في توديع الوزير الأول بمطار نجامينا الدولي الوزير الأول، رئيس حكومة جمهورية تشاد، اللاماي هالينا. إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة التشادية وكبار المسؤولين.

وخلال هذه الزيارة، أشرف سيفي غريب رفقة نظيره التشادي، على مراسم وضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء للتضامن “الجزائري-التشادي” بمنطقة فارشا الصناعية بالعاصمة نجامينا. في تجسيد لالتزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

كما تؤكد هذه الزيارة الإرادة المشتركة للجزائر وتشاد في تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون. بما يسهم في دعم التنمية والتكامل الإفريقي وترسيخ علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين.

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