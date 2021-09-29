الوزير الأول يدشن رسميا أول مصنع لانتاج لقاح كورونا

قام اليوم الأربعاء، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بتدشين أول مصنع لانتاج لقاح ضد كورونا بولاية قسنطينة. وأشرف الوزير الأول، على خروج أول دفعة من اللقاح في مصنع الولاية.

وشرع مجمع صيدال قسنطينة، بإنتاج لقاح “كورونا فاك“، التابع لمخبر “سينوفاك”، محليا بالشراكة مع الصين.

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وفي كلمة له، على هامش التدشين، قال أيمن بن عبد الرحمان، “نحن نفتخر بالإطارات الذين حققوا هذا الانجاز العظيم”. تابعا “وسنمضي بهكذا انجازات مثل صيدال التي دخلت مجال البيوتكنولوجي المعقد”.

ومن جهة ثانية، أوضح الوزير الأول أن تدشين شطر من الترامواي قسنطينة، سيخفف الضغط عن الساكنة. ودعا أيمن بن عبد الرحمان، المواطنين الى الاستغناء عن سياراتهم واستغلال الترامواي.

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