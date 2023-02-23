الوزير الأول يدشن مركز الفصل والضغط بحاسي قطارة

أشرف، اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في حاسي مسعود، على تدشين مركز الفصل والضغط بحاسي قطارة. وجرت الاحتفالات بالذكرى تجري على مستوى مركز معالجة البترول الخام بحاسي قطارة.

كما يختص المركز بمعالجة البترول الخام بقدرة إنتاجية تقدر بـ60 ألف برميل من النفط و4.3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا

وحل، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في مطار كريم بلقاسم بحاسي مسعود. كما تأتي زيارة الوزير الأول، للإشراف على الاحتفالات المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات.

ورافق أيمن بن عبد الرحمان، وفد وزاري يتمثل في وزير الطاقة والمناجم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، وزير التكوين والتعليم المهنيين. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة. والرئيس المدير العام لمجمّع سونطراك.

كما كان في استقبالهم والي الولاية مصطفى آغامير بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي. وأعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية، أعضاء البرلمان بغرفتيه. رئيس دائرة ورقلة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي مسعود.

في حين، بلغ الإنتاج الأولي للمحروقات 185.2 مليون طن نفط مكافئ في 2021، مقابل 175.9 مليون طن نفط مكافئ في 2020. ما يمثل زيادة بنحو 5 بالمائة. والإنتاج الإجمالي للمصافي خلال سنة 2021، 27،9 مليون طن، مقابل 27.8 مليون طن سنة 2020. ومستوى انتاج الغاز الطبيعي المميع 26.3 مليون متر مكعب في 2021، مقابل 23.1 مليون متر مكعب في 2020. ما يمثل زيادة بنسبة 14 بالمائة.

كما قدر الانتاج الموجه لتغطية متطلبات السوق الوطنية، 64 مليون طن نفط مكافئ في 2021، بزيادة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2020. في حين، سجلت الصادرات زيادة معتبرة بنسبة 18 بالمائة في 2021، حيث بلغت 95 مليون طن مكافئ بترول. مقابل 80.7 مليون طن مكافئ بترول في 2020. وانخفضت واردات المشتقات البترولية بنسبة 70 بالمائة، لتنتقل من 859 ألف طن في 2020 إلى 255 ألف طن في 2021.