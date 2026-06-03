الوزير الأول يُدشّن محطة توليد الكهرباء للتضامن “الجزائري – النيجري”

وصل الوزير الأول سيفي غريب إلى منطقة بغورو باندا بعاصمة النيجر ميامي. للإشراف على التدشين الرسمي لمحطة توليد الكهرباء للتضامن “الجزائري النيجري”. ودخولها رسميا مرحلة الإنتاج.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء. بجمهورية النيجر في زيارة رسمية تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والشراكة بين البلدين. حيث أجرى الوزير الأول ونظيره النيجري لقاءً ثنائيًا بالقاعة الشرفية للمطار. خصص لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أوسع. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشرف الوزير الأول، رفقة نظيره النيجري، على مراسم تدشين محطة توليد الكهرباء. للتضامن الجزائري-النيجري بغورو باندا بالعاصمة نيامي، بقدرة 40 ميغاواط. وتم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بهذا المشروع الطاقوي الاستراتيجي. الذي أنجز كهبة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى جمهورية النيجر ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وفي إطار دعم جهود جمهورية النيجر الرامية إلى تعزيز قدراتها في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين خدمات التزويد بالكهرباء.

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