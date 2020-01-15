الوزير الأول يدعو إلى التعجيل في مشروع قانون يجرّم كل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية

خلص إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم برئاسة الوزير الاول عبد العزيز جراد إعداد وإثراء مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على أشغال اجتماع مجلس الوزراء قصد الـمصادقة عليه.

وجاء هذا الاجتماع تمهيدا لسلسلة اللقاءات المخصص كل منها لدراسة العديد من قطاعات النشاط .

وخلال الإجتماع حرص الوزير الاول على التطرق إلى تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مشروع قانون يجرّم كل أشكال العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية.

كما دعا عبد العزيز جراد إلى التعجيل في الأشغال التي يتعين أن تفضي على عجل إلى تقديم مشروع نص لهذا الغرض.

وأعطت الحكومة كل العناية في تحديد مسؤوليات كل مواطن وكل مجموعة اجتماعية أمام الواجب الـمقدس الـمرتبط بإحترام التماسك الإجتماعي.

وأضاف الوزير الاول تعليمات بإعطاء أهمية إلى القيم الوحدة والأخوة التي عززت تلاحم الأمة عبر تاريخها.

وفي ذات السياق شدد جراد بتنفيذ القرارات والتدابير التي اتخذت في إطار مكافحة البيروقراطية في دواليب الإدارة العمومية.