الوزير الأول يدعو المواطنين إلى التوجه بكثافة لبلوغ هدف المحليات

أدى الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، واجبه الانتخابي، في اطار محليات نوفمبر 2021. كما أدلى أيمن بن عبد الرحمان، بتصريحات صحفية على هامش الادلاء بصوته في العاصمة.

وقال الوزير الأول، إن هذه المحليات، تعتبر آخر لبنة في بناء المؤسسات الديمقراطية بالجزائر. كما تابع أيمن بن عبد الرحمان، انها مكسب للجميع كجزائريين ومواطنين، حيث ستفرز هذه الانتخابات اختيار الأشخاص المناسبين الذين سوف سيتكفلونه.

وأضاف، الوزير الأول، أن الانتخابات ستعطي نفس جديد للجماعات المحلية وبلوغ المستويات المرجوة من الجميع. مردفا “حتى نخرج من بؤرة التسيير غير العقلاني الذي شهدته المحليات السابقة”.

وتابع الوزير الاول، “طبعا هذا يتوقف على اختيار كوادر البشرية التي سوف تحدث الطفرة التي نتمانها جميعها للجزائر”. داعيا الجميع إلى “التوجه بكثافة لصناديق الاقتراع حتى نتمكن من تحقيق الهدف من هذا الانتخاب”.

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وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما سيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

من جهته دعا محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للإنتخابات، المؤطرين، للحفاظ على الأمانة، مشددا على أن النزاهة تبدأ من عندهم.

كما أورد محمد شرفي في تصريحات صحفية، على هامش زيارته لمراكز إجراء الانتخابات المحلية، إن هذه الزيارة جاءت للوقوف على مدى جاهزيتها. وكذا الحديث مع المؤطرين للوقوف على الاستعدادات للانتخابات، وإعطاء التوجيهات اللازمة، بخصوص البروتوكول الصحي وكذا الإجراءات الجديدة.

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