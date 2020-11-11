الوزير الأول يدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر وحماية أنفسهم من كورونا

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، المواطنين للالتزام بالتدابير الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء ذلك، في تصريح للوزير الأول نقله موقع التلفزيون العمومي، بعد الزيارة التي قام بها رفقة مستشار برئاسة الجمهورية مكلف بالعلاقات الخارجية، للمجاهد الطاهر زبيري.

وطلب الوزير، من المواطنين، أخذ الحيطة والحذر والحرص على حماية أنفسهم من وباء كورونا.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير الأول أن المجاهد الطاهر زبيري المتواجد بمستشفى الأمن الوطني بالجزائر العاصمة في صحة وعافية.

مضيفا إن المجاهد الطاهر زبيري، يعد من أحد رموز ثورة أول نوفمبر .

وبحضور عائلة المجاهد، استفسر الوفد الرسمي عن الوضع الصحي للمجاهد والضابط السابق في صفوف الجيش التحرير الوطني الطاهر الزبير.

أين أكد جراد، أن زيارته للمجاهد الطاهر الزبيري “واجب”.