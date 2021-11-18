الوزير الأول يدعو لوضع برامج كفيلة بالإكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة

دعا الوزير الأول، إلى مرافقة الأساسيات اليومية المكرسة لحقوق الطفل ببرامج حياتية مدمجة ومكيفة حسب القدرات الذهنية والبدنية لأطفالنا. ويأتي ذلك، للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة لتكون نماذج مميزة في صناعة المستقبل.

كما دعا أيمن بن عبد الرحمان، في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، لمواصلة الاهتمام بقضايا الطفولة في بلادنا.

وذلك، بتثمين مكتسباتها والعمل على تعزيزها لضمان بيئة سليمة وآمنة وحاضنة لأبنائنا. وبالتالي ضمان مستقبل أمتنا بخزان من المواهب والقدرات والكفاءات لرفع التحديات وربح رهانات المستقبل في تحقيق تنمية مستدامة شاملة.

كما أشار الوزير، إلى أن الجزائر قد وضعت قطاع التربية والصحة ضمن أولويات التنمية، حيث ترتكز سياستها على مجانية وإجبارية التعليم.

ولفت الوزير، إلى أن قضية التوظيف أصبحت تطرح بحدة، من أجل إعداد الشباب خريجي المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني للاندماج في عالم الشغل.

الوزير الأول يقدم بعض المؤشرات المهمة في إطار سعي الدولة لبناء رأس مال بشري

وقدم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بعض المؤشرات المهمة في إطار سعي الدولة لبناء رأس مال بشري وتحسين نوعيته:

في مجال التربية:

الشبكة الكبيرة التي تزخر بها بلادنا من المؤسسات التربوية ومؤسسات التكوين التي تفوق 29000 مؤسسة. وقدرات تأطير تتعدى 570000 أستاذ ومكون، مع تغطية شاملة لكامل التراب الوطني.

كما أن تعداد المتمدرسين والطلبة يفوق 13 مليون وهو ما يمثل 29 بالمائة من إجمالي عدد السكان، أغلبهم في السن الأول الإجباري أي 06 سنوات.

بالإضافة إلى تحسن ملحوظ في معدل النجاح في الإمتحانات المدرسية الرئيسية “شهادة التعليم الأساسي بأكثر من 64 بالمائة، وأكثر من 60 بالمائة بالنسبة لشهادة الباكالوريا.

جهد مالي كبير ومستمر تقدمه الدولة لهذه القطاعات، حيث تسخر أكثر من 15 بالمائة من ميزانية الدولة للمنظومة التربوية. مما يعادل 6 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وهو معدل قريب لما هو معمول به في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OCDE”.

في مجال الصحة:

شبكة كبيرة من المؤسسات الصحية موزعة على كافة التراب الوطني تفوق 650 مؤسسة. بالإضافة والآلاف من العيادات المتعددة الخدمات وقاعات العلاج.

تأطير طبي وشبه طبي يفوق تعداده 60000 بين طبيب وصيدلي، وأكثر من 170000 من الشبه الطبي.

كما سمحت هذه التغطية بتحسين المؤشرات الرئيسية للصحة منها:

متوسط العمر المتوقع عند الولادة 77,8 سنة في 2019، ومعدل الوفيات عند الأطفال 21 في الألف.

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