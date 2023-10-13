الوزير الأول يرد على انشغالات نواب البرلمان غدا

سيرد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، غدا السبت، على الإنشغالات التي طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه أمامهم يوم الثلاثاء الفارط. حسب بيان للمجلس.

و أوضح البيان أن المجلس سيستأنف أشغاله يوم السبت على الساعة التاسعة 9:00 صباحا, حيث تخصص الفترة الصباحية للاستماع إلى آخر النواب المسجلين في قائمة المتدخلين في إطار المناقشة العامة حول بيان السياسة العامة للحكومة.

و أما الفترة المسائية من الأشغال، فستخصص لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية لتليها الاستماع إلى رد الوزير الأول. يضيف ذات المصدر.