الوزير الأول يرد على تصريحات ماكرون

رد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، على تصريحات الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، والتي هاجم من خلالها الجزائر.

وقال أيمن بن عبد الرحمان من ولاية وهران “الجزائر اكبر من كل تلك التصريحات غير المقبولة. والتي تحاول المساس بعمق تاريخ الجزائر”.

للتذكير، فقد اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا بخصوص ما تداولته وسائل إعلام فرنسية. لتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولم يجري تكذيبها، ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري بباريس للتشاور.

واوضح ذات البيان رفض الجزائر لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مضيفا أن الجزائر تعتبر تلك التصريحات بغير المسؤولة.

كما إعتبرت الجزائر تصريحات ماكرون تحمل مساسا غير مقبول بذاكرة الشهداء.