الوزير الأول يزور أجنحة عدد من الدول بالمعرض العالمي “إكسبو-أوساكا” 2025

قام الوزير الأول نذير العرباوي، رفقة وزير الثقافة والفنون زوهير بللو ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، بزيارة إلى أجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض العالمي “إكسبو-أوساكا 2025” في إطار إشرافه على إحياء اليوم الوطني الجزائري.

وزار الوزير الأول، جناح دولة فلسطين وجناح الجمهورية التونسية وجناح سلطنة عمان حيث تلقى شروحات وافية عن معروضاتهم.

كما طاف الوزير الأول، بجناح الجمهورية الإيطالية الذي يعرض قطعا ولوحات فنية تعرف بالإرث التاريخي والثقافي الإيطالي، إلى جانب دولة قطر حيث استمع إلى عرض مستفيض حول مختلف الجوانب الثقافية والاقتصادية والعمرانية للدولة.

هذا و قع الوزير الأول، السجل الذهبي لأجنحة هذه الدول مؤكدا على عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمعها مع الجزائر والتي ترعاها الإرادة السياسية المشتركة.