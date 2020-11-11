الوزير الأول يزور الخضر ويحفزهم قبل لقاء زيمبابوي

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الوزير الأول يزور الخضر ويحفزهم قبل لقاء زيمبابوي جراد أثناء الزيارة
بقلم حواز عبد النور

زار الوزير الأول عبد العزيز جراد عناصر المنتخب الوطني الجزائري بمقر تربصهم بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

الوزير الأول تبادل أطراف الحديث مع الناخب الوطني جمال بلماضي وكذا قائد الخضر رياض محرز ومتوسط الميدان عدلان قديورة.

جراد قال عبر صفحته الرسمية:”في لقائي مع لاعبي المنتخب الوطني بطل إفريقيا، قبل مقابلة منتخب زيمبابوي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2022″.

وأضاف:”أحيي فيكم روحكم الوطنية، واستعراضاتكم الفنية في الميدان، لطالما وقف لها الجزائريون داخل و خارج الوطن، ورفعكم عاليا ألوان الجزائر”.


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