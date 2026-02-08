الوزير الأول يزور النصب التذكاري المخلد لأحداث ساقية سيدي

قام الوزير الأول، سيفي غريب، رفقة رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، وبمعية وفدي البلدين، بزيارة إلى النصب التذكاري المخلد لأحداث ساقية سيدي يوسف.

وخلال هذه الزيارة تم تلاوة فاتحة الكتاب والترحم على أرواح شهداء القصف الذي تعرضت له هذه القرية. من قبل الاستعمار الفرنسي يوم 8 فيفري 1958.

يشار أن هذه الزيارة تندرج في إطار تخليد الذاكرة المشتركة بين الجزائر وتونس، واستحضار تضحيات الشهداء. الذين سقطوا دفاعًا عن الحرية والاستقلال، بما يعكس عمق روابط الأخوة والتاريخ المشترك بين الشعبين الشقيقين.

