الوزير الأول يزور ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة

تنقل صبيحة اليوم الخميس، الوزير الأول سيفي غريب، إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة للوقوف على وضعية المصابين جراء الحريق المهول الذي شب بمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية بالعاصمة .

ووقف الوزير الأول الذي كان مرفوقا بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزير العدل ووزير الصحة. ووزيرة التضامن الوطني، على وضعية المصابين وظروف الكفل بهم.

حيث وقف الوفد الحكومي على ظروف استقبال المصابين ومستوى التكفل الصحي المسخر لفائدتهم. كما استمع إلى شروحات قدمتها الأطقم الطبية حول أوضاعهم الصحية. وبرامج العلاج والرعاية المعتمدة، والإمكانيات البشرية والمادية المجندة لضمان أفضل شروط التكفل بهم.

ففي مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، اطلع الوزير الأول على الوضعية الصحية للمصابين الذين تعرضوا لحروق. متفاوتة الخطورة، قبل أن يتوجه إلى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا. حيث يتلقى عدد آخر من الجرحى العلاج، للوقوف على سير عملية التكفل بهم والاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وقد وقف الوفد الحكومي على ظروف استقبال المصابين ومستوى التكفل الصحي المسخر لفائدتهم. كما استمع إلى شروحات قدمتها الأطقم الطبية حول أوضاعهم الصحية، وبرامج العلاج والرعاية المعتمدة. والإمكانيات البشرية والمادية المجندة لضمان أفضل شروط التكفل بهم.

وفي مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، اطلع الوزير الأول على الوضعية الصحية للمصابين. الذين تعرضوا لحروق متفاوتة الخطورة، قبل أن يتوجه إلى المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا. حيث يتلقى عدد آخر من الجرحى العلاج، للوقوف على سير عملية التكفل بهم والاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

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