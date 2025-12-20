الوزير الأول يزور معرض الإنتاج الجزائري

قام الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بزيارة إلى الطبعة الثالثة والثلاثين لمعرض الإنتاج الجزائري، المنظم بقصر المعارض، الصنوبر البحري، تحت شعار “الجزائر تصنع مستقبلها”.

ويُنظم هذا الموعد الاقتصادي البارز تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بمشاركة معتبرة لمؤسسات وطنية تنشط في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الاهتمام الذي توليه الدولة لترقية الإنتاج الوطني، ودعم الصناعة المحلية. وتثمين القدرات الإنتاجية الوطنية، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.