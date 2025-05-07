الوزير الأول يستعرض الأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية ومنطقة الساحل بسيراليون

تحادث الوزير الأول، نذير العرباوي، مساء أمس الثلاثاء، بفريتاون، مع نائب رئيس جمهورية سيراليون، محمد جولديه جالو، عشية مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال المنتدى الإفريقي الثالث رفيع المستوى حول التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة.

وتناولت محادثات الوزير العرباوي، الذي كان مرفوقا بكاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى منصوري. مع نائب الرئيس السيراليوني، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة. مع استعراض الأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، لاسيما في منطقة الساحل.

وفي هذا الصدد، أعرب المسؤول السيراليوني عن تقديره البالغ للدور الذي تضطلع به الجزائر على الصعيد الإفريقي. ودعمها لمختلف المبادرات الافريقية، مشيدا بالتزام رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون. ودعمه المتواصل للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. ومثمنا مساهمته في تعزيز قدراتها لمواصلة التقييمات القطرية من الجيل الثاني.

كما أقام نائب الرئيس السيراليوني مأدبة عشاء على شرف الوزير الأول والوفد المرافق له.

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