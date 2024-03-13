الوزير الأول يستعرض مع السفير السوري تطورات الأوضاع في غزة

استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم بقصر الحكومة، سفير الجمهورية العربية السورية بالجزائر، ماهر عنان بدور.

وأفاد بيان للوزارة، أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين. وتطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما العدوان الاسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، أشاد السفير السوري بمواقف الجزائر المشرفة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وإلتزامها الدائم للدفاع عن القضايا العربية. وكذلك مواقفها النبيلة المساندة سوريا عندما تعرضت سابقا إلى المحاولات الهادفة إلى النيل من استقرارها.

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