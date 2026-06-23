الوزير الأول يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

استقبل الوزير الأول، سيفي غريب، الاثنين، بقصر الحكومة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فيليب مشيلبيلا، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 الى 23 جوان 2026، وحضر هذا اللقاء وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، شكلت هذه المقابلة فرصة للتباحث حول سبل تنفيذ مخرجات القمة السابعة. لرؤساء دول وحكومات الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر في مارس 2024. لا سيما فيما تعلق بمسار تفعيل معهد البحث في الغاز الذي تحتضنه الجزائر. ولقد تم التأكيد في هذا الشأن على ضرورة تمكين المعهد من الاضطلاع بدوره كمركز دولي للبحث. وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وكفاعل يساهم في دعم مساعي الدول الأعضاء الرامية لمجابهة التحديات المستجدة التي تواجهها الصناعة الغازية.

كما تم التطرق أيضا خلال هذه المقابلة إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي تم الانطلاق الفعلي في تجسيده على أرض الواقع، ودعم منتدى الدول المصدرة للغاز له، باعتباره مبادرة هامة من شأنها دعم الأمن الطاقوي الدولي.

وأشار الوزير الأول أن تجسيد هذا المشروع يندرج ضمن التصور الاستراتيجي والمتكامل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يرمي الى بناء شراكة طاقوية افريقية، قائمة على التكامل والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة، بما ينسجم مع أهداف أجندة إفريقيا 2063، ويعزز مبادئ التعاون جنوب-جنوب ويحقق مسعى التكامل القاري الافريقي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور