الوزير الأول يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة، جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

كما يقوم اللوغاني، اليوم الاثنين بزيارة عمل إلى الجزائر.