الوزير الأول يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
بقلم أسماء.ع
استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة، جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.
كما يقوم اللوغاني، اليوم الاثنين بزيارة عمل إلى الجزائر.
استقبل الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان @BAbderrahmane_A ، اليوم الإثنين 26 جوان 2023، بقصر الحكومة، السيد جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. pic.twitter.com/CznZnksh0j
— مصالح الوزير الأول | Services du Premier Ministre (@pm_gov_dz) June 26, 2023
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