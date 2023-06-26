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الوطني

الوزير الأول يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول

بقلم أسماء.ع
الوزير الأول يستقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول
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استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة، جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول.

كما يقوم اللوغاني، اليوم الاثنين بزيارة عمل إلى الجزائر.

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