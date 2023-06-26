الوزير الأول يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين 26 جوان 2023، بقصر الحكومة، سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن المحادثات شكلت فرصة لاستعراض فرص وآفاق التعاون الثنائي والشراكة في مجال النقل البحري واستغلال وتسيير الموانئ، وكذا تطوير المنصات اللوجستية والمناطق الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء، قد جرى اللقاء بحضور وزير النقل، يوسف شرفة.

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