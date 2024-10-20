الوزير الأول يستقبل السفير المنسق لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، السفير المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر أليخاندرو ألفاريز. بقصر الحكومة والذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد تناولت المحادثات الأوضاع الإقليمية و الدولية الراهنة و طبيعة التحديات العالمية الجديدة التي تواجه العمل متعدد الأطراف. في ظل بيئة دولية معقدة و متغيرة وبالغة التوتر مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدولية. من أجل معالجة مشاكل التنمية في العديد من البلدان لاسيما الإفريقية منها. و تمكينها من تخطي الأزمات ومرافقة جهودها في تعزيز دعائم الاستقرار والتنمية.

كما استعرض الطرفان مختلف جوانب التعاون بين الجزائر والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة تنفيذا للاتفاقية الإطار للتعاون. من أجل التنمية المستدامة بالجزائر للفترة 2023-2027، مع التأكيد على أهمية متابعة هذه البرامج وتسريع وتيرة تجسيدها.

من جهته أبدى السفير الأممي ارتياحه لمستوى التعاون مع الجزائر مع التذكير باللقاءات الهامة والمثمرة التي خص بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.