الوزير الأول يستقبل المدير العام لمنظمة العمل الدولية

إستقبل الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو. الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فإن اللقاء الذي عقد بقصر الحكومة، جرى بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب. حيث إستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء مختلف المشاريع والأنشطة المندرجة في إطار التعاون الثنائي. وكذا أهم الملفات المسجلة على أجندة منظمة العمل الدولية. لاسيما مبادرة التحالف العالمي من أجل العدالة الإجتماعية.

وقد أعرب هونغبو عن عميق شكره للجزائر على دعمها المتواصل لمنظمة العمل الدولية ومساعيها في إطار ترقية الحوار الاجتماعي في مجال الشغل. مثمنا قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سبيل تكريس الطابع الإجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الإجتماعية. لاسيما القرارات والتدابير المتعلقة بتثمين الأجور والمعاشات ومنحة البطالة وترقية الحماية الإجتماعية. بالإضافة إلى الإصلاحات الخاصة بممارسة الحق النقابي.