الوزير الأول يستقبل المدير العام لمنظمة الفاو

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الخميس، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، في قصر الحكومة، حيث يقوم الضيف بزيارة عمل إلى الجزائر.

هذا وقد جرى اللقاء بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة.



وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد تناولت المحادثات واقع وآفاق التعاون بين الجزائر ومنظمة الأغذية والزراعة، مع تجديد الإرادة المشتركة للعمل على ترقية التعاون في إطار المشاريع الثنائية لدعم وتطوير قطاع الفلاحة.

ومن جهته، أشاد المدير العام بالإنجازات التي حققتها الجزائر في القطاع الفلاحي بفضل تدابير وإصلاحات الرئيس، مما سمح بتحقيق أداء استثنائي وجعلها تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 54 عالميا في مجال الأمن الغذائي.

كما ناقش الطرفان تداعيات العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من قبل الاحتلال الذي يستخدم التجويع كوسيلة لإبادة الشعب الفلسطيني.