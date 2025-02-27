الوزير الأول يستقبل المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

استقبل اليوم، الخميس، الوزير الأول، نذير العرباوي، بقصر الحكومة، الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الحزائر. وحضر اللقاء وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد.

تم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين الجزائر وصندوق النقد العربي ومختلف أوجه التعاون والأنشطة المشتركة في العديد من المجالات المالية، مع الاشادة عاليا بالأهمية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم مؤسساته التمويلية.

على غرار ندائه الصادر خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر بتاريخ الفاتح من نوفمبر 2022 والداعي إلى تعبئة الطاقات التمويلية العربية. لاسيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية. القائمة لمساعدة الدول الأعضاء. التي هي في أمس الحاجة لهذه المساعدات لتمكينها من تجاوز الظروف العصيبة.

كما تطرق الجانبان في هذا السياق إلى الاستراتيجية الجديدة للصندوق النقد العربية خياراته الرامية. إلى مواكبة التغيرات والتحديات الاقتصادية والمالية في المنطقة العربية وتحسين شروط استجابة الصندوق. فضلا عن أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لترقية دور الصندوق كمؤسسة مالية هامة لدعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء