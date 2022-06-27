الوزير الأول يستقبل الوزراء المكلفون بالأشغال العمومية لكل من تونس نيجيريا والنيجر

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين 27 جوان 2022 بقصر الحكومة، وفداً وزارياً متكونا من السيدة سارة زعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والسكن للجمهورية التونسية، ومعزو جاجي سامبو، وزير الأشغال العمومية والسكن لجمهورية نيجيريا الاتحادية، وقادو سابو مختار، وزير التجهيز لجمهورية النيجر، الذين يقومون بزيارة إلى بلادنا في إطار المشاركة في الدورة الثالثة والسبعين (73) للجنة الربط للطريق العابر للصحراء.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض مدى التقدم في تجسيد الطريق العابر للصحراء وأبعاده الاستراتيجية، وكذا آفاق تطويره من أجل التحول به إلى رواق اقتصادي وفق منظور اندماجي تنموي، وبأساليب تسيير حديثة، للتمكن من الاستغلال الأمثل لهذه البنية التحتية، لاسيما على صعيد تطوير التجارة البينية وتسريع وتيرة الاندماج الإقليمي والقاري.

وقد مكن هذا اللقاء أيضا من تثمين مخرجات الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في لجنة الربط للطريق العابر للصحراء، مع التأكيد على الإرادة المشتركة لتنفيذها في إطار مقاربة تشاركية جامعة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بما في ذلك القطاع الخاص، خدمة للتنمية والاندماج الاقتصاديين إقليمياً وقارياً. يضيف البيان.

وللإشارة، فغن اللقاء جرى بحضور وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري.