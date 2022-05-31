الوزير الأول يستقبل الوزيرة التونسية للصناعة والمناجم والطاقة وهذا مادار بينهما
استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، الوزيرة التونسية للصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر
و حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول،فقد سمح هذا اللقاء “بتأكيد عمق علاقات الأخوة والتضامن والتعاون التي تربط البلدين. مع استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجال الطاقة والمجالات المجاورة.
بالاضافة الى أهمية الحرص على المضي قدما في تجسيد توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة” -حسب البيان-.
هذا وقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة والمناجم، يضيف نفس المصدر.
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الوزير الأول يهنىء الأسرة الكشفية بيومها الوطني
كما هنأ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الجمعة، الأسرة الكشفية بمناسبة اليوم الوطني للكشافة.
وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، قال بن عبد الرحمان: “في اليوم الوطني للكشافة الإسلامية، الذي أقرّه السيّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أحيي الأسرة الكشفية بهذه المناسبة، ونستذكر فيها مآثر مؤسِّسها الشّهيد القائد “محمد بوراس”، وكل الذين وهبوا أنفسهم لتربية النّشىء على القيم الوطنية والسّلوك السّوي ومكارم الأخلاق، خدمةً للمجتمع ووطننا الغالي.”
وأضاف الوزير الأول: “أدعو أشبال الكشافة إلى السير على هذا النهج التربوي في أهدافه،التوعوي في مقاصده دفاعًا عن هويتنا الوطنية ووفاءً لرسالة شهدائنا الأبرار.”
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كما إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الإثنين، وفدا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين برئاسة السعيد نايت عبد العزيز.
وحسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. فقد جرى الإستقبال بقصر الحكومة، ويضم الوفد رؤساء كل من الاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد الوطني للمستثمرين. بالإضافة كذلك إلى مالكي ومستغلي محطات الخدمات والوقود ومتعاملين إقتصاديين.
كما استمع الوزير الأول خلال اللقاء إلى رؤية ممثلي هذه الكونفدرالية لمسار الإنعاش الإقتصادي. ومناقشة الآليات الفعالة لبلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة. حيث جدّد الوزير الأول التأكيد على مضي الحكومة قدما، وفق توجيهات رئيس الجمهورية لتهيئة كل العوامل التي تؤدي إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع. تكون فيه المؤسسة المحرك الرئيسي للنمو بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل. و ما لذلك من انعكاسات إيجابية على تقوية القدرة الشرائية للمواطن”.
من جانبهم، أكد أعضاء الوفد إستعداد المتعاملين الاقتصاديين الوقوف مع الحكومة في مساعي الإصلاح العميق للاقتصاد الوطني. في ضوء تعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للطاقم الحكومي وعلى راسهم الوزير الأول. بخصوص العمل على ضمان مناخ إستثماري شفاف يمنح جميع التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين. كمسألة الولوج إلى العقار الصناعي وإصلاح المنظومة البنكية والنظام الجبائي.
فضلا عن ذلك، تناول اللقاء مسألة ضرورة استرجاع الثقة بين مكونات الحلقة الاقتصادية. والذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها وتعمل عليه من خلال تعزيز قنوات التواصل. وهو ما سيمسح “بالقضاء على ثقافة الريع واسترجاع قيمة العمل في المجتمع”.