الوزير الأول يستقبل الوزيرة التونسية للصناعة والمناجم والطاقة وهذا مادار بينهما

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة، الوزيرة التونسية للصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر

و حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول،فقد سمح هذا اللقاء “بتأكيد عمق علاقات الأخوة والتضامن والتعاون التي تربط البلدين. مع استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، خاصة في مجال الطاقة والمجالات المجاورة.

بالاضافة الى أهمية الحرص على المضي قدما في تجسيد توجيهات قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة” -حسب البيان-.

هذا وقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة والمناجم، يضيف نفس المصدر.

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الوزير الأول يهنىء الأسرة الكشفية بيومها الوطني

كما هنأ الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الجمعة، الأسرة الكشفية بمناسبة اليوم الوطني للكشافة.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على فايسبوك، قال بن عبد الرحمان: “في اليوم الوطني للكشافة الإسلامية، الذي أقرّه السيّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أحيي الأسرة الكشفية بهذه المناسبة، ونستذكر فيها مآثر مؤسِّسها الشّهيد القائد “محمد بوراس”، وكل الذين وهبوا أنفسهم لتربية النّشىء على القيم الوطنية والسّلوك السّوي ومكارم الأخلاق، خدمةً للمجتمع ووطننا الغالي.”

وأضاف الوزير الأول: “أدعو أشبال الكشافة إلى السير على هذا النهج التربوي في أهدافه،التوعوي في مقاصده دفاعًا عن هويتنا الوطنية ووفاءً لرسالة شهدائنا الأبرار.”

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