الوزير الأول يستقبل تيتزانو ويستعرض معه تقدم التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، الأحد، بقصر الحكومة، دافيد تيتزانو، رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

والذي كان مرفوقاً بأمينه العام، ياكوفوس فيليبوسيس، اللذان يقومان بزيارة عمل إلى الجزائر.

في إطار التحضير للدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط لوهران 2022.

كما كانت هذه المقابلة فرصة لاستعراض مدى تقدم التحضيرات.

حيث أعرب رئيس اللجنة الدولية عن ارتياحه لوتيرة الأشغال بالمنشآت الرياضية التي أوشكت على الانتهاء كلياً.

و كذا على التحكم في مختلف جوانب التنظيم، الأمر الذي يؤكد على النجاح المرتقب لهذه التظاهرة الرياضية.

و قد جرى اللقاء بحضور، عبد الحفيظ علاهم، مستشار رئيس الجمهورية، وعبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب و الرياضة، ومحمد عزيز درواز، محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط لوهران.