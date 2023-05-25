الوزير الأول يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لزامبيا

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا نيللي بوتيت كاشومبا موتي، التي تقوم بزيارة إلى بلادنا.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الجزائر وزامبيا.

وكذا سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما في ذلك المجال البرلماني. من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه البلدان الشقيقان.

كما شكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لاسيما في إطار الاتحاد الإفريقي، دعما للسلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.