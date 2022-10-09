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قناة النهار

الوزير الأول يستقبل رئيسة الوزراء الفرنسية مرفوقة بوفد وزاري هام

بقلم قناة النهار
الوزير الأول يستقبل رئيسة الوزراء الفرنسية مرفوقة بوفد وزاري هام
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الوزير الأول يستقبل رئيسة الوزراء الفرنسية مرفوقة بوفد وزاري هام

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