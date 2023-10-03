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الوزير الأول يستقبل رئيس الحكومة التونسية

بقلم ع.ع
الوزير الأول يستقبل رئيس الحكومة التونسية
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استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ، اليوم الثلاثاء ، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أحمد الحشاني.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، يقوم رئيس الحكومة التونسية، رفقة وفد وزاري هام، بزيارة إلى الجزائر. تدوم يومين في إطار انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون.
وعلى هامش هذا الحدث، سيشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رفقة رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، اليوم الثلاثاء، على الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، حسب ذات المصدر.

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