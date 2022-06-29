الوزير الأول يستقبل رئيس مجلس وزراء مصر

استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الاربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، الذي وصل إلى الجزائر.

وكان مصطفى مدبولي مرفوقاً بوفد وزاري هام، في إطار تنظيم الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية يومي 29 و 30 جوان الجاري.

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كما قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة عكفت بكل حزم وإصرار من خلال التصنيف الاستراتيجي للطلب في مجال السياحة الوطنية والدولية لتحديد أنماط السياحة الواجب تسليط الضوء عليها.

كما أشار الوزير الأول في كلمة له بمناسبة إستلام إستراتيجية تسويق وجهة الجزائر، المنجزة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية. وإطلاق بوابة “مسارات الجزائر السياحية”. إلى وضع خطة “وجهة الجزائر” التي ستعتمد على “أقطاب التميز السياحي وخطة جودة السياحة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح خطوط جديدة لشركات الطيران منخفضة التكلفة”.

وأضاف الوزير الأول، أنه تم وضع إستراتيجية لتسويق صورة وجهة الجزائر. ومشروع “دليل الاستثمار السياحي في الجزائر”. بمشاركة ومساهمة كل الفاعلين والشركاء من القطاعين العام والخاص ومختلف الفدراليات والإتحادات والجمعيات المهنية وبمرافقة ودعم من قبل المنظمة العالمية للسياحة.

وبخصوص مشروع دليل الاستثمار السياحي في الجزائر، أوضح بن عبد الرحمان أنه يشكل لبنة أخرى لدعم الجهود التي تقوم بها الجزائر بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة. والذي سيتم مواءمته مع القانون الوطني للاستثمار”. بالإضافة كذلك إلى الإطار القانوني المحفز والمتمثل في قانون الإستثمار الجديد الذي أعدته الجزائر وفق مقاربة إقتصادية تعتمد على مبدأ “رابح-رابح” تضمن للدولة وللمستثمر حقوقهما على حد سواء.

وأكد بن عبد الرحمان، أن إطلاق البوابة الرقمية يندرج في إطار “برنامج رقمنة قطاع السياحة والصناعة التقليدية 2021-2024. والذي يقضي برقمنة كافة النشاطات والهياكل التابعة للقطاع. بإنشاء 26 منصة إلكترونية وحلول رقمية وتصميم 58 موقعا الكترونيا محليا. بالإضافة كذلك إلى وضع نظام المعلومات الجغرافي لتسيير المناطق والمواقع والهياكل السياحية حيز التنفيذ”.

وأشار الوزير الأول، إلى أنها تشكل “محطة هامة في إطار التعاون المثمر مع المنظمة العالمية للسياحة”. مشيدا بهذا التعاون الهادف إلى “تطوير السياحة وترقيتها وإيلائها المكانة اللائقة. بما يجعلها ركيزة اقتصادية حقيقية.

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