الوزير الأول يستقبل سفيرة الهند

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، سفيرة جمهورية الهند بالجزائر سواتي فيجاي كولكارني.

وقد شكل اللقاء فرصة للتنويه بالحركية التي تشهدها العلاقات الثنائية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. تنفيذا لمخرجات المحادثات التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو. بمناسبة زيارة الدولة التي قامت بها إلى الجزائر في اكتوبر2024 ، حسب بيان لمصالح الوزير الأول .

كما تناول الجانبان مختلف الاستحقاقات الثنائية المقبلة لاسيما اللجنة المشتركة للتعاون من أجل مواصلة المساعي المشتركة للبلدين لتعزيز وتنويع الشراكة الثنائية لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة.

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