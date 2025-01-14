الوزير الأول يستقبل سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، أورشكا كرامبورغر منداك، سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، شكل اللقاء فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-السلوفينية.

واستعرض الطرفان، مختلف أوجه التعاون وسبل تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات. لاسيما في القطاعات الاقتصادية.

ويأتي ذلك، في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها الوزير الأول السلوفيني روبرت غولوب إلى الجزائر. والمحادثات التي جمعته برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهذه المناسبة.

كما استعرض الجانبان القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وعلى رأسها آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الطرفان، على مواصلة التنسيق المشترك في إطار عضويتهما غير الدائمة بمجلس الأمن. حول مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس الأممي.