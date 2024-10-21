الوزير الأول يستقبل سفيرة صربيا بالجزائر

إستقبل الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، سفيرة جمهورية صربيا بالجزائر آنا بيتكوفيتش.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن المحادثات تناولت سبل تعزيز و ترقية علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير الشراكة بين البلدين. لاسيما في المجالات الاقتصادية، إنسجاما مع الإرادة السياسية المشتركة التي تحدو قائدي البلدين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وأضاف البيان أن الطرفان إستعرضا القضايا الإقليمية والدولية الراهنة مع التذكير بالقيم و المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية والمؤسسة لحركة عدم الانحياز. لاسيما احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج الطرق السلمية لحل النزاعات. بالإضافة كذلك إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها من أجل السلام والاستقرار والتقدم.