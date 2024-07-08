الوزير الأول يستقبل سفيرة هولندا إثر إنتهاء مهامها

إستقبل الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، سفيرة مملكة هولندا بالجزائر، جانا فان دير فيلد، على إثر انتهاء مهامها في بلادنا.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، تناولت المحادثات واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في شتى المجالات.

وأكد الطرفان على الإرادة المشتركة لتكثيف الحوار السياسي حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة. وترقية الشراكة الجزائرية الهولندية لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.