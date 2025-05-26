الوزير الأول يستقبل سفيري بلجيكا وموريتانيا

إستقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين، بقصر الحكومة، سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، جون جاك كيريا.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، شكل اللقاء فرصة للتنويه بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.

وأكد الطرفان، على الإرادة المشتركة التي تحذوهما لتطوير المبادلات الاقتصادية لاسيما من خلال تشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية كالطاقة وغيرها. والتي تحظى بمكانة خاصة في سياق الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

واستعرض الجانبان الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث يواصل الاحتلال الاسرائيلي حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني الشقيق. مع اتساع رقعة عملياته العسكرية في قطاع غزة، أمام صمت العالم وعجز المنظومة الدولية عن اتخاذ إجراءات فاعلة لإيقاف هذه الجرائم.

كما استقبل الوزير الأول، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر ، سيدي محمد محمد عبد الله.

وأشاد الجانبان عاليا بعلاقات الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين الشقيقين. مع استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي، الذي يشهد حركية متميزة في جميع المجالات. بفضل التوجيهات السامية لقائدي البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى مختلف الاستحقاقات الثنائية المقبلة واستعرضا التقدم المسجل في تجسيد مشاريع وبرامج التعاون القائمة لاسيما في المجالات التنموية والبنى التحتية.

وأكد الطرفان، على أهمية متابعة تنفيذها وتسريع وتيرة الإنجاز بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للبلدين في تعزيز الاندماج والتكامل الثنائي.