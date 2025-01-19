الوزير الأول يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الأحد 19 جانفي 2025، بقصر الحكومة، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر دييغو ميادو باسكوا.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض أوجه التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتقييم واقع وآفاق العلاقات الثنائية في ضوء اتفاق الشراكة الجزائرية الأوروربية، مع التأكيد على طابعها الاستراتيجي والتزامهما المشترك للعمل سويا من اجل ارساء شراكة شاملة ومتنوعة تتميز بزخم وديناميكيات جديدة وفق مقاربة متوازنة تضمن مصالح الجانبين.

كما رحب الجانبان بالاجتماع المرتقب للجنة الفنية الثنائية للتشاور بشأن العلاقات التجارية بين الجانبين وشددا على أهمية إلتئام مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، والذي سيكون فرصة للشريكين، بروح من الصداقة والتفاهم المتبادل، لتقييم التعاون الثنائي ودراسة فرص تعزيزه وتطويره، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التنموية الداخلية التي حدثت في الاثناء في الجزائر. يضيف المصدر ذاته.