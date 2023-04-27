الوزير الأول يستقبل سفير الصين بالجزائر

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و أضاف نفس المصدر أن اللقاء, الذي جرى بقصر الحكومة, شكل “فرصة للتطرق إلى العلاقات الجزائرية-الصينية ورغبة البلدين الراسخة في تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربطهما, لاسيما بمناسبة الاستحقاقات الهامة المسجلة على أجندة العلاقات الثنائية”.