الوزير الأول يستقبل سفير تركيا بالجزائر

استقبل الوزير الأول، أيمن ين عبد الرحمان، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 بقصر الحكومة، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، سفير الجمهورية التركية بالجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن اللقاء شكّل فرصة للطرفين لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-التركية والتأكيد على إرادتهما الراسخة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، لاسيما من خلال تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع وتنويع الاستثمارات المشتركة.