الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأحد، بقصر الحكومة، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر، تران كوك خانه.

وحسب بيان لمصالح الوزيرالأول، تناولت المحادثات علاقات الصداقة والتضامن التاريخية القائمة بين الجزائر وفيتنام.

كما تم استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة المنعقدة خلال شهر اكتوبر 2023 لاسيما في المجالات الاقتصادية الاستثمارية والاجتماعية والثقافية.

وأكد الجانبان على الإرادة المشتركة لترقية التعاون الثنائي بين البلدين إلى مراتب أعلى و أوسع.

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