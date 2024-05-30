الوزير الأول يستقبل سفير جمهورية كوبا بالجزائر

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي اليوم الخميس، بقصر الحكومة، سفير جمهورية كوبا هيكتور إيغارزا كابريرا.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية التي تعرف حركية متميزة. بفضل الإرادة القوية والمشتركة لقائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الكوبي ميغال دياز.

وتم التأكيد على الحرص المشترك للعمل سويا من أجل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات. وتكثيف التشاور السياسي والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.